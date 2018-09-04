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Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 6-го тура


Прогнозы на шестой тур чемпионата России давали экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.

Специалист угадал две разности и один исход, но отстал на одно очко от оппонента, верно назвавшего три разности. Таким образом, Чернов принес команде журналистов первую победу в шести турах текущего сезона и сократил отставание в общем зачете до восьми баллов – 37:45.

6-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Спивак

Чернов

РОСТОВ – РУБИН – 1:1

2:2 – 2 очка

0:0 – 2 очка

КР.СОВЕТОВ – АНЖИ – 1:0

2:1 – 2 очка

0:0 – 0 очков

ЦСКА – УРАЛ – 4:0

2:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ – 2:1

1:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

ЕНИСЕЙ – АРСЕНАЛ – 0:0

1:0 – 0 очков

1:1 – 2 очка

ДИНАМО – ОРЕНБУРГ – 2:0

1:2 – 0 очков

0:1 – 0 очков

ЗЕНИТ – СПАРТАК – 0:0

3:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

АХМАТ – УФА – 2:1

0:1 – 0 очков

1:0 – 2 очка

Итого

5 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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