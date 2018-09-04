Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 6-го тура

Прогнозы на шестой тур чемпионата России давали экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.

Специалист угадал две разности и один исход, но отстал на одно очко от оппонента, верно назвавшего три разности. Таким образом, Чернов принес команде журналистов первую победу в шести турах текущего сезона и сократил отставание в общем зачете до восьми баллов – 37:45.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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