Конкурс прогнозистов премьер-лиги: итоги 6-го тура

Прогнозы на шестой тур чемпионата России давали экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.
Специалист угадал две разности и один исход, но отстал на одно очко от оппонента, верно назвавшего три разности. Таким образом, Чернов принес команде журналистов первую победу в шести турах текущего сезона и сократил отставание в общем зачете до восьми баллов – 37:45.
|
6-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Спивак
|
Чернов
|
2:2 – 2 очка
|
0:0 – 2 очка
|
2:1 – 2 очка
|
0:0 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
1:2 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
3:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:0 – 2 очка
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Итого
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5 очков
|
6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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