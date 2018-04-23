Компенсацию за игру Дзюбы "Зенит" получит от "Арсенала", а не от игрока

Компенсация за игру Артема Дзюбы и Олега Шатова в матчах с "Зенитом" будет получена от тульского "Арсенала" и "Краснодара", а не от футболистов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя питерского клуба. "Зенит" владеет правами на игроков, оба они выступают в клубах на правах аренды.
Шатов принял участие в игре 25-го тура (2:1) и забил первый гол. Стоимость его выхода на поле в матче с "Зенитом" составляла 10 миллионов рублей. Дзюба вышел на поле в игре 27-го тура (3:3), забил гол и сделал передачу. Он заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.
Ранее пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко заявил журналистам, что денежная компенсация за участие полузащитника "Краснодара" Олега Шатова в матче РФПЛ с "Зенитом" будет направлена на развитие академии петербургского клуба.
Tribunal ZE
Мало того что Дзюба жлоб, так он ещё и жмот!
21:25
tagov
Прямая речь: "Если никто не поспособствует то я 100% заплачу из своего кармана". Другая цитата: "Если Артем проявит себя то мы оплатим всю сумму" Тема закрыта. Свою желчь и зависть изливайте в другом месте.
21:19
igogohruhru
получается чтобы дзюба потешил свое самолюбие пришлось заплатить тульским бабушкам. за шатова заплатил галицкий.
21:16
4rfv5tgb
Таки крохобор
21:13
glass99
Прав был Федун, похоже.
21:09
vassel
Конечно со счета клуба, откуда ж ещё)))) А вот откуда они окажутся на этом счету, это не Звенита дело!!!
21:04
shpasic
обманщик)
21:04