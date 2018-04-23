Компенсацию за игру Дзюбы "Зенит" получит от "Арсенала", а не от игрока

Компенсация за игру Артема Дзюбы и Олега Шатова в матчах с "Зенитом" будет получена от тульского "Арсенала" и "Краснодара", а не от футболистов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя питерского клуба. "Зенит" владеет правами на игроков, оба они выступают в клубах на правах аренды.

Шатов принял участие в игре 25-го тура (2:1) и забил первый гол. Стоимость его выхода на поле в матче с "Зенитом" составляла 10 миллионов рублей. Дзюба вышел на поле в игре 27-го тура (3:3), забил гол и сделал передачу. Он заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.

Ранее пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко заявил журналистам, что денежная компенсация за участие полузащитника "Краснодара" Олега Шатова в матче РФПЛ с "Зенитом" будет направлена на развитие академии петербургского клуба.