20:55 | Футбол — РФПЛ

Компенсацию за игру Дзюбы "Зенит" получит от "Арсенала", а не от игрока

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Компенсация за игру Артема Дзюбы и Олега Шатова в матчах с "Зенитом" будет получена от тульского "Арсенала" и "Краснодара", а не от футболистов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя питерского клуба. "Зенит" владеет правами на игроков, оба они выступают в клубах на правах аренды. 

Шатов принял участие в игре 25-го тура (2:1) и забил первый гол. Стоимость его выхода на поле в матче с "Зенитом" составляла 10 миллионов рублей. Дзюба вышел на поле в игре 27-го тура (3:3), забил гол и сделал передачу. Он заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой. 

Ранее пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко заявил журналистам, что денежная компенсация за участие полузащитника "Краснодара" Олега Шатова в матче РФПЛ с "Зенитом" будет направлена на развитие академии петербургского клуба.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180423/1135951723.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Tribunal ZE

Мало того что Дзюба жлоб, так он ещё и жмот!

21:25

tagov

Прямая речь: "Если никто не поспособствует то я 100% заплачу из своего кармана". Другая цитата: "Если Артем проявит себя то мы оплатим всю сумму" Тема закрыта. Свою желчь и зависть изливайте в другом месте.

21:19

igogohruhru

получается чтобы дзюба потешил свое самолюбие пришлось заплатить тульским бабушкам. за шатова заплатил галицкий.

21:16

4rfv5tgb

Таки крохобор

21:13

glass99

Прав был Федун, похоже.

21:09

vassel

Конечно со счета клуба, откуда ж ещё)))) А вот откуда они окажутся на этом счету, это не Звенита дело!!!

21:04

shpasic

обманщик)

21:04

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