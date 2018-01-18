Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 23 января, игрок приглашен на заседание

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев сказал, что заседание комитета, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", пройдет 23 января. Так же он отметил, что сам футболист приглашен на заседание.

– Заседание по делу Джикии пройдет 23 января, – сказал Андреев. – Решили провести на два дня раньше, чтобы игрок мог посетить нас. У "Спартака" как раз будет перерыв между сборами. Если футболист не сможет прийти, то вправе прислать своего представителя.

– Какое наказание может грозить футболисту?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. Проводим консультацию с юристами. (Павел ГУРЕВИЧ)

13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

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