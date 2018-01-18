Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 23 января, игрок приглашен на заседание

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев сказал, что заседание комитета, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", пройдет 23 января. Так же он отметил, что сам футболист приглашен на заседание.
– Заседание по делу Джикии пройдет 23 января, – сказал Андреев. – Решили провести на два дня раньше, чтобы игрок мог посетить нас. У "Спартака" как раз будет перерыв между сборами. Если футболист не сможет прийти, то вправе прислать своего представителя.
– Какое наказание может грозить футболисту?
– Пока не могу ответить на этот вопрос. Проводим консультацию с юристами. (Павел ГУРЕВИЧ)
13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол
Rastan
Такое впечатление, что сработали некие "злые силы", начав охоту, в том числе, и на игроков сборной России. Во всех странах, футбольная сборная, пользуется поддержкой всех болельщиков, независимо от клубной принадлежности. Кстати, и в СССР тоже было так... Когда вмешались в футбол большие деньги, всё это нарушилось и у нас... Давайте перед ЧМ, хотя бы, станем людьми, тем более, что вопреки потокам грязи, выливаемым на сборную России во главе с главным тренером, более отчётливо вырисовывается костяк команды, в которой собраны игроки,проявляющие себя последнее время. Сборной, устраивающей ВСЕХ, не может быть по определению и это прерогатива тренера в определении кандидатов.
19:28
titan2313
Поздно что-то собирать, Джикия получил травму.
18:58
ole72
Как бы объяснить Главе по этике,что не этично реагировать на всякую вонь со стороны британских сми?
17:50
Serenky25
Надоел этот "Affenzirkus".
17:49
ЗЮК~
Новость и решение на радость умственно отсталым.Игрок должен лететь в Москву из-за отсутствия ума у какого-то чиновника.
17:32
Lerner
Идиотизм. Оставьте Джикию в покое.
17:31
Rastan
Нужно отправипть на гастроли в Англию одного российского певца( с двойным гражданством ), африканского происхождения, с его песенкой про зайца изготовленного из бобов одного растения... "Политкорректность" тоже имеет свои РАЗУМНЫЕ пределы, а проявленная слабина может вызвать ответную лавину маразма...
17:25
Шуваловец
Вам тут сидя в инвизе легко рассуждать, а у них резоны другие
17:20
Шуваловец
да чего там...5 матчей за дурость впаять и нормально
17:13