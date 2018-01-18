16:58 | Футбол — РФПЛ

Комитет РФС по этике рассмотрит дело Джикии 23 января, игрок приглашен на заседание

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Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев сказал, что заседание комитета, на котором будут рассматриваться твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о "шоколадках", пройдет 23 января. Так же он отметил, что сам футболист приглашен на заседание.

 
Спартаковцы Георгий ДЖИКИЯ и ЗЕ ЛУИШ.Расизм в России? Англия, посмотри на себя!

– Заседание по делу Джикии пройдет 23 января, – сказал Андреев. – Решили провести на два дня раньше, чтобы игрок мог посетить нас. У "Спартака" как раз будет перерыв между сборами. Если футболист не сможет прийти, то вправе прислать своего представителя.

– Какое наказание может грозить футболисту?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. Проводим консультацию с юристами. (Павел ГУРЕВИЧ)

13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Rastan

Такое впечатление, что сработали некие "злые силы", начав охоту, в том числе, и на игроков сборной России. Во всех странах, футбольная сборная, пользуется поддержкой всех болельщиков, независимо от клубной принадлежности. Кстати, и в СССР тоже было так... Когда вмешались в футбол большие деньги, всё это нарушилось и у нас... Давайте перед ЧМ, хотя бы, станем людьми, тем более, что вопреки потокам грязи, выливаемым на сборную России во главе с главным тренером, более отчётливо вырисовывается костяк команды, в которой собраны игроки,проявляющие себя последнее время. Сборной, устраивающей ВСЕХ, не может быть по определению и это прерогатива тренера в определении кандидатов.

19:28

titan2313

Поздно что-то собирать, Джикия получил травму.

18:58

ole72

Как бы объяснить Главе по этике,что не этично реагировать на всякую вонь со стороны британских сми?

17:50

Serenky25

Надоел этот "Affenzirkus".

17:49

ЗЮК~

Новость и решение на радость умственно отсталым.Игрок должен лететь в Москву из-за отсутствия ума у какого-то чиновника.

17:32

Lerner

Идиотизм. Оставьте Джикию в покое.

17:31

Rastan

Нужно отправипть на гастроли в Англию одного российского певца( с двойным гражданством ), африканского происхождения, с его песенкой про зайца изготовленного из бобов одного растения... "Политкорректность" тоже имеет свои РАЗУМНЫЕ пределы, а проявленная слабина может вызвать ответную лавину маразма...

17:25

Шуваловец

Вам тут сидя в инвизе легко рассуждать, а у них резоны другие

17:20

Шуваловец

да чего там...5 матчей за дурость впаять и нормально

17:13