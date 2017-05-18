Комитет по этике считает слова Луческу после матча с "Краснодаром" недопустимыми

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимыми высказывания главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу после встречи 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0). Румынский специалист на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против санкт-петербургской команды.

– Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу, – цитирует ТАСС Андреева. – Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому.