Комитет по этике РФС будет решать вопрос по Слуцкому после его возвращения к работе в России

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что организация надеется получить извинения от бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого за его высказывания о судьях после окончательного возвращения специалиста в Россию. В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить.

Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал специалисту публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес. Сейчас 45-летний Слуцкий находится в Великобритании.

– На данный момент вопрос закрыт, – цитирует ТАСС Андреева. – Никто за ним гоняться не будет, ему было отправлено заявление на почту. Извинений пока не получили. Будем решать этот вопрос, когда Слуцкий вернется в Россию и будет здесь работать на постоянной основе.