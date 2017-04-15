Комиссия РФС может рассмотреть эпизод с травмой Кудряшова

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия может рассмотреть эпизод с травмой защитника "Ростова" Федора Кудряшова на 90-й минуте гостевого матча 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Футболист получил перелом носа в столкновении с форвардом армейцев Витинью, при этом главный арбитр Кирилл Левников не зафиксировал нарушения правил.
– Наверное, этот эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Заседание состоится в среду, – сообщил Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)
Ганнибал Кудряшов 😱 pic.twitter.com/Eq7dFQrDut– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 апреля 2017 г.