17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комиссия РФС может рассмотреть эпизод с травмой Кудряшова

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия может рассмотреть эпизод с травмой защитника "Ростова" Федора Кудряшова на 90-й минуте гостевого матча 23-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Футболист получил перелом носа в столкновении с форвардом армейцев Витинью, при этом главный арбитр Кирилл Левников не зафиксировал нарушения правил.

– Наверное, этот эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Заседание состоится в среду, – сообщил Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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