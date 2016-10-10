13:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Комбаров и Зуев вернулись в общую группу "Спартака"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров восстановился от микронадрыва мышц задней поверхности бедра и вернулся в общую тренировочную группу, информирует пресс-служба красно-белых. К занятиям с командой присоединился полузащитник Александр Зуев, который получил травму голеностопа в матче 1/16 финала Кубка России со "СКА-Хабаровск" (0:1).

Также с основным составом тренировались игроки "Спартака-2": защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов. В общей сложности тренировка продлилась около полутора часов.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/95426/

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