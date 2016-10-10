Комбаров и Зуев вернулись в общую группу "Спартака"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров восстановился от микронадрыва мышц задней поверхности бедра и вернулся в общую тренировочную группу, информирует пресс-служба красно-белых. К занятиям с командой присоединился полузащитник Александр Зуев, который получил травму голеностопа в матче 1/16 финала Кубка России со "СКА-Хабаровск" (0:1).

Также с основным составом тренировались игроки "Спартака-2": защитник Денис Кутин, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Денис Давыдов. В общей сложности тренировка продлилась около полутора часов.