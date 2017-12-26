Кокорин возглавил медиарейтинг российских спортсменов

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин стал самым популярным спортсменом 2017 года согласно рейтингу по упоминаниям в СМИ, сообщает "Р-Спорт". За год Кокорин упоминался в СМИ 56,6 тысячи раз. Второе место занял полузащитник "Спартака" Денис Глушаков (52,9 тысячи), третье – форвард "Краснодара" Федор Смолов (47,1 тысяча).

Четвертое место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (46,5 тысячи), замкнул пятерку хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин (46,2 тысячи). Дале расположились Артем Дзюба из "Зенита" (6, 46,1 тысячи), Александр Самедов из "Спартака" (8, 36,1 тысячи), Дмитрий Тарасов из "Локомотива" (9, 32,7 тысячи) и Алан Дзагоев (10, 30,9 тысячи). Теннисистка Мария Шарапова стала седьмой – 39,3 тысячи упоминаний.