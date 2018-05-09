Коченков – о продлении контракта с "Локомотивом": "Со мной никто не разговаривал"

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков в интервью "Известиям" сказал, что руководство клуба не обсуждало с ним продление контракта. Действующее соглашение 31-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца этого сезона.

– В следующем сезоне будете биться с Гильерме за место основного вратаря?

– Я ничего не решил. У меня заканчивается контракт. Я не знаю, как будет дальше.

– Вам не предлагали остаться?

– Со мной никто не разговаривал.

– Если у вас будет выбор: "Локомотив" и Лига чемпионов, но с риском быть вторым вратарем, или клуб поскромнее, но в качестве основного голкипера, что выберете?

– Я выбираю "Локомотив".

Напомним, на минувшей неделе Коченков в составе "Локомотива" стал чемпионом России. В "золотом" сезоне голкипер провел во всех турнирах на клубном уровне 9 матчей, пропустив 10 мячей. В четырех встречах он сыграл "на ноль".