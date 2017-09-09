Клопп - о фоле Мане на Эдерсоне: "Это был несчастный случай"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что удаление нападающего его команды Садио Мане повлияло на исход матча 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:5). Форвард мерсисайдцев при счете 1:0 в пользу "горожан" был удален с поля за то, что в штрафной соперников ударил шипами бутсы вратаря "горожан" Эдерсона.

- Несчастный случай. Думаю, что все, кто знает Садио, скажут, что он не видел вратаря, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. - Он ни на секунду не отрывал взгляда от мяча. После удаления мы не смогли ничего изменить. Надеюсь, что вратарь в порядке.

Мане? Он очень сильно огорчен. Он был шокироан сложившейся ситуацией. Уверен, что частично это связано с тем, что он не ждал красной карточки. Это красная карточка и, я уверен, многие скажут, что это справедливо. Конечно, удаление оказало большое внимание на сегодняшнюю игру.

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