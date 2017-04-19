КДК РФС оштрафовал Рахимова на 30 тысяч рублей, Шалимова - на 10 тысяч

КДК РФС оштрафовал главного тренера "Терека" Рашида Рахимова на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:2). За аналогичное нарушение Игорь Шалимов, возглавляющий "Краснодар", оштрафован на 10 тысяч рублей.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - оштрафовать главного тренера ФК "Терек" г. Грозный Рахимова Р. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Предупредить, что в случае очередного выхода за пределы технической зоны без разрешения судьи, к главному тренеру ФК "Терек" г. Грозный Рахимову Р. будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.



В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - оштрафовать главного тренера ФК "Краснодар" г. Краснодар Шалимова И. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.