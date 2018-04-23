КДК не получал письмо от ЦСКА с просьбой дать оценку действиям Гранквиста против Витинью

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на сегодняшний день не планирует рассматривать эпизод на 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (2:1), в котором капитан гостей Андреас Гранквист грубо нарушил правила против нападающего хозяев Витинью. В том эпизоде, напомним, защитник "быков" ударил бразильца ногой в лицо и нанес ему повреждение, но судья не стал останавливать матч и не вынес Гранквисту даже предупреждение.

– У Контрольно-дисциплинарного комитета на данный момент нет оснований рассматривать эпизод из матча ЦСКА – "Краснодар", – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Для начала рассмотрения у нас должны быть основания, то есть запрос от клуба. Если он поступит, то мы отправим его в контрольно-квалификационную комиссию, а уже на основании ее заключения, будем принимать решение. (Андрей СИЗЯКИН)

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