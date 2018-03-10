17:40 | Футбол — РФПЛ

Каррера заявил, что не устал от травм Зе Луиша

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции отметил, что очень расстроен очередной травмой нападающего Зе Луиша

Ранее стало известно, что у форварда из Кабо-Верде диагностировано ущемление одного из нервов пахового канала. Это не позволит ему принять участие в матче 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", который пройдет в Москве в воскресенье. 

- Вы не устали от странных травм Зе Луиша?

- Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее. (Илья АНДРЕЕВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор_Хряк

Устал от тупых вопросов)

19:07

баламошка

От нытья Плаческу и Манчиньки он устал.

17:43

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