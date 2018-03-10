Каррера заявил, что не устал от травм Зе Луиша

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции отметил, что очень расстроен очередной травмой нападающего Зе Луиша.

Ранее стало известно, что у форварда из Кабо-Верде диагностировано ущемление одного из нервов пахового канала. Это не позволит ему принять участие в матче 22-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", который пройдет в Москве в воскресенье.

- Вы не устали от странных травм Зе Луиша?

- Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее. (Илья АНДРЕЕВ)