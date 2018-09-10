Каррера после матча с "Зенитом" пообщался с Семаком в неформальной атмосфере

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что ему удалось пообщаться в неформальной атмосфере с наставником "Зенита" Сергеем Семаком после матча 6-го тура РПЛ между этими командами (0:0).

- Мы с женой сидели вечером в ресторане около Казанского собора, - приводит слова Карреры "Матч ТВ". - С нами был общий товарищ – наш и Семака. Он позвонил Сергею, и выяснилось, что Семак как раз находится в центре: он занимался в этот момент покупками для школы, ведь у него целая армия детей! Сергей с удовольствием откликнулся на приглашение увидеться и заехал пообщаться.

Мы и про футбол поговорили, и про жизнь. Разумеется, в детали вдаваться не буду. Скажу только, что еще раз убедился: Сергей – не только интересный и растущий тренер, но и очень достойный человек со всех точек зрения. Желаю ему успешного продолжения тренерской карьеры, хотя, конечно, хочу обойти "Зенит" в чемпионате России – дружба дружбой, а чемпионский титул-то один!

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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