Каррера анонсировал запуск личного сайта

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в Инстаграме сообщил, что вскоре у него появится официальный сайт. Итальянский специалист не стал называть точную дату запуска ресурса.

Каррера возглавляет "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

В этом сезоне красно-белые после шести туров занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" - 2 очка. В 7-м туре красно-белые дома сыграют с "Ахматом" (16 сентября, начало - 19.00 по московскому времени).

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