Карпин сыграет против "Спартака" 30 сентября, Аленичев - 7 октября

Стало известно расписание матчей 9-го и 10-го туров чемпионата России. Первая игра состоится в пятинцу, 28 сентября - "Оренбург" примет ЦСКА.

Закроют 9-й тур "Спартак" и "Ростов". Валерий Карпин приедет в гости к своей бывшей команде 30 сентября.

В 10-м туре красно-белых проэкзаменует другой спартаковец - Дмитрий Аленичев. Матч с "Енисеем" состоится 7 октбря. Также в этот день встретятся "Зенит" - "Краснодар" и ЦСКА - "Локомотив".

9 тур

28 сентября (пятница)

17.30 "Оренбург" – ЦСКА

29 сентября (суббота)

11.30 "Урал" - "Арсенал"

14.00 "Уфа" - "Енисей"

16.30 "Рубин" - "Крылья Советов"

19.00 "Локомотив" - "Ахмат"

30 сентября (воскресенье)

14.00 "Анжи" - "Зенит"

16.30 "Краснодар" - "Динамо"

19.00 "Спартак" - "Ростов"

10 тур

5 октября (пятница)

19.30 "Арсенал" - "Уфа"

6 октября (суббота)

14.00 "Крылья Советов" - "Динамо"

16.30 "Ростов" - "Оренбург"

19.00 "Рубин" - "Урал"

7 октября (воскресенье)

11.30 "Енисей" - "Спартак"

14.00 "Ахмат" - "Анжи"

16.30 "Зенит" - "Краснодар"

19.00 ЦСКА - "Локомотив"