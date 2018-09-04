Карпин сыграет против "Спартака" 30 сентября, Аленичев - 7 октября

Стало известно расписание матчей 9-го и 10-го туров чемпионата России. Первая игра состоится в пятинцу, 28 сентября - "Оренбург" примет ЦСКА.
Закроют 9-й тур "Спартак" и "Ростов". Валерий Карпин приедет в гости к своей бывшей команде 30 сентября.
В 10-м туре красно-белых проэкзаменует другой спартаковец - Дмитрий Аленичев. Матч с "Енисеем" состоится 7 октбря. Также в этот день встретятся "Зенит" - "Краснодар" и ЦСКА - "Локомотив".
9 тур
28 сентября (пятница)
17.30 "Оренбург" – ЦСКА
29 сентября (суббота)
11.30 "Урал" - "Арсенал"
14.00 "Уфа" - "Енисей"
16.30 "Рубин" - "Крылья Советов"
19.00 "Локомотив" - "Ахмат"
30 сентября (воскресенье)
14.00 "Анжи" - "Зенит"
16.30 "Краснодар" - "Динамо"
19.00 "Спартак" - "Ростов"
10 тур
5 октября (пятница)
19.30 "Арсенал" - "Уфа"
6 октября (суббота)
14.00 "Крылья Советов" - "Динамо"
16.30 "Ростов" - "Оренбург"
19.00 "Рубин" - "Урал"
7 октября (воскресенье)
11.30 "Енисей" - "Спартак"
14.00 "Ахмат" - "Анжи"
16.30 "Зенит" - "Краснодар"
19.00 ЦСКА - "Локомотив"