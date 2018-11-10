21:43 | Футбол — РПЛ

Карпин назвал проблему "Ростова"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 14-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0) заявил, что его команде надо работать над атакой.

 - Игра была похожа на ряд предыдущих домашних матчей, когда не удавалось взломать насыщенную оборону. Почему эта проблема не решается?

- Взламывать насыщенную оборону у нас не получается. Точно так же и нас не могут взломать. Команда уже хорошо знает, что делать в обороне. В атаке, действительно, работы много. Есть над чем работать.

- Несмотря на хронические проблемы с проходом такой обороны, вы почти никогда не выпускаете наиболее креативных игроков в вашем составе - Калачева и Зуева. Почему?

- Потому, что есть другие футболисты.

- Что с Сигурдсоном?

- Сигурдсон получил повреждение в игре с "Краснодаром". Решили им не рисковать.

- На нетипичной позиции правого защитника сыграл Шомуродов. Вы довольны его игрой?

- Не могу сказать, что полностью доволен. Мы хотели играть с более атакующим фланговым игроком, но надеялись что он сыграет лучше. (Юрий Плохотниченко)

"Ростов" после 14 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. 

Ростов - Динамо

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