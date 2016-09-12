Карлос Самбрано: "Рубин" сам осложнил себе жизнь, не реализовав голевые моменты"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:1) пошел бы по другому сценарию, если бы казанцы сумели реализовать все голевые моменты. По его словам, в этом плане "рубиновые" сами усложнили себе жизнь.

- Два разных тайма "Рубин" показал, сложилось впечатление, что, если в первом тайме команда играла с гирями на ногах, то во втором просто летала. Чем это обусловлено?

- Я думаю, что игра пошла бы совсем по другому сценарию, если бы мы реализовали все моменты, какие у нас были, в этом плане мы сами себе усложнили жизнь.

- Казалось, что партнеры не всегда вас понимают, так ли это?

- Я думаю, что такое впечатление складывается, если смотреть на ситуацию со стороны. На самом деле, на поле мне казалось, что все те передачи, которые я отдал, дошли до партнеров. Извне всегда складывается другая картина, на поле все происходит очень быстро, и приходится принимать мгновенные решения.

- Но с Максимом Лестьенном вы разговариваете на одном футбольном языке?

- Максим - замечательный футболист, поэтому его и взяли в команду. Он забил замечательный гол, но хотелось бы выделить всех ребят. Эта победа была нам действительно нужна, и мы очень рады этой победе, но сейчас мы все настраиваемся на "Зенит".