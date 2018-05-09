Карасев рассудит "Спартак" и "Динамо"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура чемпионата России. Дерби "Спартак" - "Динамо" обслужит бригада судей во главе с арбитром ФИФА Сергеем Карасевым.

Все игры пройдут в воскресенье, 13 мая, и начнутся в 14.00 по московскому времени. Полностью список арбитров и инспекторов выглядит следующим образом:

ЦСКА – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Арсенал" – "Локомотив": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Зенит" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Краснодар" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Уфа" – "Тосно": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Ростов" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Глот (Ярославль), резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Амкар" – "Ахмат": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Спартак" – "Динамо": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).