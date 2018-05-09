Карасев рассудит "Спартак" и "Динамо"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура чемпионата России. Дерби "Спартак" - "Динамо" обслужит бригада судей во главе с арбитром ФИФА Сергеем Карасевым.
Все игры пройдут в воскресенье, 13 мая, и начнутся в 14.00 по московскому времени. Полностью список арбитров и инспекторов выглядит следующим образом:
ЦСКА – "Анжи": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Арсенал" – "Локомотив": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Зенит" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Краснодар" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Уфа" – "Тосно": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Ростов" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Глот (Ярославль), резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
"Амкар" – "Ахмат": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Спартак" – "Динамо": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
Jean4
Нет бугагашка недоумок, вот кто =)
17:39
Бу-га-га!
Интересно, кто это решил, что они липовые?))) Свиноэксперды форумные?)))
17:33
Jean4
Два липовых пендаля помним еще в дерби от Карася.
17:31
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
А этого "кожеголового" , сокращённо -- скин/хеда, после шоу в Л.Е. разве за Заполярный круг не отправили на пожизненное ""судейство"" ?????
17:29
Бу-га-га!
Зато будет повод для скулежа, когда робокопы очки отымут.)))
17:21
Бу-га-га!
При судействе Карасёва. ЦСКА - 41% побед, Спартак - 61% побед. ))) Чей он там "ручной", недоумки?)))
17:19
Jean4
Это что, издевательство? Гинер и тут своего ручного арбитра всунул, ну молодец.
17:16
Thomas_Boy_
Нормуль. Карась все сделает как надо.
17:08
баламошка
Раба Гинера нам подсунули.
17:07
КолобокКолобков
Всё верно. Главному клоуну Европы- самый клоунский матч...
17:03