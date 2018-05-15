21:37 | Футбол — РФПЛ

Капитан "Урала" Фидлер встретился с заключенными

Артем ФИДЛЕР с заключенными. Фото ФК "Урал" Артем ФИДЛЕР дарит заключенными игровую футболку. Фото ФК "Урал"
Артем ФИДЛЕР с заключенными. Фото ФК "Урал"
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Капитан "Урала" Артем Фидлер откликнулся на предложение руководства исправительной колонии №10 в Екатеринбурге и сразу после окончания сезона посетил это учреждение, чтобы встретиться с заключенными, сообщает пресс-служба клуба. 

Сообщается, что в исправительной комиссии №10 заключенные, когда есть возможность, смотрят матчи "Урала" и переживают за команду. Фидлеру показали условия, в которых живут и трудятся люди, после чего игрок около полутора часов отвечал на их вопросы.

Фидлера спрашивали об итогах чемпионата, взаимоотношениях внутри команды, новом стадионе клуба, а также целях и задачах на новый сезон. Футболист подарил исправительной колонии №10 игровую майку с автографами игроков, пообещав прийти в следующем сезоне с кем-нибудь из партнеров по клубу.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/7206/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Молодец.

22:18

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