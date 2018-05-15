Капитан "Урала" Фидлер встретился с заключенными

Капитан "Урала" Артем Фидлер откликнулся на предложение руководства исправительной колонии №10 в Екатеринбурге и сразу после окончания сезона посетил это учреждение, чтобы встретиться с заключенными, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что в исправительной комиссии №10 заключенные, когда есть возможность, смотрят матчи "Урала" и переживают за команду. Фидлеру показали условия, в которых живут и трудятся люди, после чего игрок около полутора часов отвечал на их вопросы.



Фидлера спрашивали об итогах чемпионата, взаимоотношениях внутри команды, новом стадионе клуба, а также целях и задачах на новый сезон. Футболист подарил исправительной колонии №10 игровую майку с автографами игроков, пообещав прийти в следующем сезоне с кем-нибудь из партнеров по клубу.