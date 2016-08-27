Новичок российской премьер-лиги "Оренбург" забил дебютный гол в премьер-лиге, но не смог одержать первую победу. Дмитрий Ефремов открыл счет в матче с двукратным чемпионом страны "Рубином" на первой добавленной к первому тайму минуте, а Максим Канунников провел ответный мяч в компенсированное время второго тайма.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Оренбург" – "Рубин" – 1:1 (1:0)
Голы: Ефремов, 45+1 (1:0). Канунников, 90+1 (1:1).
"Оренбург": Абакумов, Кацалапов, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов, Афонин, Померко, Воробьев (Шогенов, 77), Бамба (Маркелов, 89), Саная (Делькин, 83).
"Рубин" (Казань): Рыжиков, Бауэр (Жемалетдинов, 80), Серхио Санчес, Самбрано, Бергстрем, Ахметов (Самуэль Гарсия, 46), Камболов, Оздоев (Рочина, 65), Канунников, Ткачук, Портнягин.
Предупреждения: Саная, 23. Бауэр, 27. Кацалапов, 38. Афонин, 66. Маркелов, 90+3.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
27 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".
Thomas_Boy
Оренбург крепкая КОМАНДА и ладно скроена! ХОРОШО двигается, НО подвела концентрация! Вот вам цена ОШИБКИ! Посчитали, что ПОБЕДА, и УЖЕ, в кармане и РАССЛАБИЛИСЬ, а Рубин НАКАЗАЛ за легкомысленность в футболе! У Рубина команда по составу ЛУЧШЕ, но НЕ СЫГРАННАЯ и НЕТ взаимодействия! Бегают, суетятся, а точности НЕ ХВАТАЕТ! МНОГО ошибаются при передачах! Вот вам и Канунников! Выстрелил в самый последний момент и на последних секундах матча и принёс Рубину ОЧКО! Промедление ПОРАЖЕНИЮ подобно и Канунников не стал тянуть и ЗАБИЛ! КАНУННИКОВ СПАС "РУБИН" ОТ ПОРАЖЕНИЯ В Оренбурге, а МОГ Рубин и ПРОИГРАТЬ, но... СООБРАЗИЛИ команды на двоих по ОЧКУ! С чем мы их и ПОЗДРАВЛЯЕМ! _____________________ Вот так надо было написать.
15:48
saxo28
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
15:37
Platinum1991
Оренбург крепкая команда и ладно скроена! Хорошо двигается, но подвела концентрация! Вот вам цена ошибки! Посчитали, что победа, и УЖЕ, в кармане и РАССЛАБИЛИСЬ, а Рубин НАКАЗАЛ за ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ в футболе! У Рубина команда по составу лучше, но НЕ СЫГРАННАЯ и нет взаимодействия! Бегают, суетятся, а точности НЕ ХВАТАЕТ! Много ошибаются при передачах! Вот вам и Канунников! Выстрелил в самый последний момент и на последних секундах матча и принёс Рубину ОЧКО! Промедление поражению подобно и Канунников не стал тянуть и ЗАБИЛ! КАНУННИКОВ СПАС "РУБИН" ОТ ПОРАЖЕНИЯ В ОРЕНБУРГЕ, а мог Рубин и проиграть, но... СООБРАЗИЛИ команды на двоих по ОЧКУ! С чем мы их и поздравляем!
15:36
grroznyi85
Оренбург снова не дотерпел.
15:24
Гаттузо зол!
Кануна фентези подгадил.
15:23
футбол2018
Мистера пора уже менять!Сколько же бабла нужно еще вложить, чтобы Рубин заиграл?А вот ФК "Ростов" сейчас как автомат Калашникова. Прост, надежен и стреляет в любых условиях и без вливаний! Ребята Ростова зарабатывают,а Рубин иждивенец!
15:16
)V(ax
Трансляция шикарная. Играли Оренбург и Рубин, а интершум был от болельщиков ЦСКА)))
15:01
Ж и в о й
Обе команды в этом году будут бороться за 12-е место в лучшем случае, по всей видимости.
15:00
Ж и в о й
Казань отскочила...
14:59