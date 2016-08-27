Канунников спас "Рубин" от поражения в Оренбурге

Новичок российской премьер-лиги "Оренбург" забил дебютный гол в премьер-лиге, но не смог одержать первую победу. Дмитрий Ефремов открыл счет в матче с двукратным чемпионом страны "Рубином" на первой добавленной к первому тайму минуте, а Максим Канунников провел ответный мяч в компенсированное время второго тайма.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Оренбург" – "Рубин" – 1:1 (1:0)

Голы: Ефремов, 45+1 (1:0). Канунников, 90+1 (1:1).

"Оренбург": Абакумов, Кацалапов, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов, Афонин, Померко, Воробьев (Шогенов, 77), Бамба (Маркелов, 89), Саная (Делькин, 83).

"Рубин" (Казань): Рыжиков, Бауэр (Жемалетдинов, 80), Серхио Санчес, Самбрано, Бергстрем, Ахметов (Самуэль Гарсия, 46), Камболов, Оздоев (Рочина, 65), Канунников, Ткачук, Портнягин.

Предупреждения: Саная, 23. Бауэр, 27. Кацалапов, 38. Афонин, 66. Маркелов, 90+3.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

27 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".

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