12:24 | Футбол — РФПЛ

Как выглядит поле "Амкара" перед игрой со "Спартаком" прямо сейчас

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Сегодня "Амкар" примет "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России. С утра в Перми шел снег, который покрыл поле, однако ближе к обеду он уже успел растаять. На данный момент поле пермского клуба находится в отличном состоянии.

Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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bond1951

вперед АМКАР НИ шагу назад.......

13:11

biggp1

гончаров,как гончаров

13:06

баламошка

Тропическая гемангиома Мовсисяна шо будет с синтетикой то?)))//////////Ну, тогда точно норм поле)

12:37

баламошка

Норм поле. Не знаю, изврот я или нет, или архитектор изврот, но здание у стадиона в форме ...)

12:36

Тропическая гемангиома Мовсисяна

шо будет с синтетикой то?)))

12:28

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