Как выглядит поле "Амкара" перед игрой со "Спартаком" прямо сейчас

Сегодня "Амкар" примет "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России. С утра в Перми шел снег, который покрыл поле, однако ближе к обеду он уже успел растаять. На данный момент поле пермского клуба находится в отличном состоянии.

Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"