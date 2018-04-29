Как выглядит поле "Амкара" перед игрой со "Спартаком" прямо сейчас

Сегодня "Амкар" примет "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России. С утра в Перми шел снег, который покрыл поле, однако ближе к обеду он уже успел растаять. На данный момент поле пермского клуба находится в отличном состоянии.
Поле как поле. pic.twitter.com/dDNMjQYIeZ– Mike Goncharov (@gribo4ki) 29 апреля 2018 г.
Снег и священник. Как жжет Твиттер "Амкара" перед матчем со "Спартаком"
bond1951
вперед АМКАР НИ шагу назад.......
13:11
biggp1
гончаров,как гончаров
13:06
баламошка
Тропическая гемангиома Мовсисяна шо будет с синтетикой то?)))//////////Ну, тогда точно норм поле)
12:37
баламошка
Норм поле. Не знаю, изврот я или нет, или архитектор изврот, но здание у стадиона в форме ...)
12:36
Тропическая гемангиома Мовсисяна
шо будет с синтетикой то?)))
12:28