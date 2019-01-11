Как стимулируют игроков ЦСКА на сборах? Отвечает Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ход первого зимнего сбора в Кампоаморе. По его словам, у команды есть система поощрений, по итогам которой лучшие игроки получат премии.

- Если раньше практически все ребята знали, что такое Кампоамор и какая работа нам предстоит, то сейчас для многих футболистов такие сборы в диковинку, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – Тренировки до спаренных матчей, которые запланированы на 21 и 22 января, мы проводим в двухразовом режиме. Утренние занятия весьма интенсивны, вечером мы работаем на общую силовую выносливость. Это поможет нам заложить фундамент и пригодится в весенней части чемпионата.

Система "плюс-минус" очень сильно стимулирует игроков. Суть ее заключается в следующем: если есть какое-то игровое упражнение, команда, которая в нем побеждает, получает плюс, а проигравшие не получают ничего. В конце сборов мы суммируем результаты, и игроки, занявшие три первых места, премируются.