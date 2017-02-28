Кахор Муминов: "Мы постоянно находились в тесном контакте с "Боруссией" по Смолову"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

- Зимой Смолов мог оказаться в "Боруссии"?

– Мы постоянно находились в тесном контакте с дортмундским клубом. Зимой им нужен был нападающий. И они нам объяснили, почему выбрали в итоге молодого шведа Александра Исака, а не более опытного форварда, среди которых мог оказаться и Федор.

– И как объяснили?

– Потому что Исак с большим пониманием, что ли, чем Федор, отнесется к тому, что его сейчас, скорее всего, посадят на лавку или вообще не будут включать в заявку. У Дортмунда хороший комплект игроков атаки.

– Вас сильно расстроило, что зимой Обамеянг не покинул "Боруссию"?

– Он уйдет в "Реал" или "Сити" летом. Что касается зимней ситуации, нужно учитывать еще и пожелания "Краснодара". Почему вы думаете, что клуб в разгар сезона, когда борется за попадание в еврокубки, играет на трех фронтах, должен отпустить своего единственного форварда? "Краснодар" многое сделал для Федора, помог ему в непростой ситуации. (Виталий АЙРАПЕТОВ)