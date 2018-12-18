Кафельников разрезал свой платиновый абонемент "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба. У прославленного теннисиста был платиновый абонемент на персональное место.

"Так противно все это", - подписал Кафельников фото, на котором он разрезает карту ножницами.

Ранее Кафельников неоднократно критиковал руководство клуба, в частности, за увольнение Массимо Карреры.