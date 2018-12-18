Кафельников разрезал свой платиновый абонемент "Спартака"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба. У прославленного теннисиста был платиновый абонемент на персональное место.
"Так противно все это", - подписал Кафельников фото, на котором он разрезает карту ножницами.
Ранее Кафельников неоднократно критиковал руководство клуба, в частности, за увольнение Массимо Карреры.
Так противно всё это👎🏿. pic.twitter.com/AozUTfJzAG– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 декабря 2018 г.
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