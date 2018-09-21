Кафельников - на вопрос, что делать со "Спартаком": "Бог его знает... Или черт его знает"

теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию в команде. Накануне красно-белые уступили "Рапиду" (0:2) в Лиге Европы.

- Что со "Спартаком"? А вы сами не видите? Что делать со "Спартаком"? Бог его знает... И черт его знает, что делать, - сказал спортсмен во время прямого эфира в Инстаграме. - На дерби не пойду. Не пойду.

Также он отметил, что собирается публиковать свои сообщения в Инстаграме, а не Твиттере.

Буду теперь развивать Инстаграм. В Твиттере не буду писать 9 месяцев. Слово сдержу. Единственная сеть, где теперь меня можно увидеть, это Инстаграм.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о Лиге Европы – здесь.

Все о чемпионате России – здесь.