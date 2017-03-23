02:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": "Ростов" пытается сохранить Бердыева

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Контракт Курбана Бердыева с "Ростовом" подходит к концу, и руководство футбольного клуба намерено приложить максимум усилий для того, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста в команде. По информации "Известий", менеджеры "Ростова" уже сейчас готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

С момента прихода Бердыева в "Ростов" клуб регулярно приковывает к себе внимание футбольной общественности, демонстрируя выдающиеся результаты как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. В 2016 году дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира, а в нынешнем сезоне команда провела выдающуюся еврокубковую кампанию, достойно сражаясь с грандами мирового футбола в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом главным творцом успеха "Ростова" болельщики и эксперты называют именно Бердыева.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/672686

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