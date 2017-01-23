"Известия": лидеры "Кубани" Фролов и Хубулов могут перейти в "Анжи"

"Анжи" продолжает радикально обновлять состав после смены владельца руководства и тренерского штаба, сообщают "Известия". Вынужденный пойти на сокращение бюджета дагестанский клуб присматривается к наиболее ликвидным футболистам с российским паспортом из команд первого дивизиона, испытывающих проблемы с финансами. По информации издания, менеджмент махачкалинцев рассчитывает за счет этого освоить рынок свободных агентов и заключить контракты на не самые высокие зарплаты.

В частности, рассматривается вариант с переходом в клуб из "Кубани" вратаря Евгения Фролова и полузащитника Арсена Хубулова.

Незадолго до вылета "Кубани" на первый подготовительный сбор в Турции Фролов и Хубулов в числе других футболистов (Романа Бугаева, Евгения Гапона и Игоря Армаша) были переведены во второй состав команды. Этот шаг был связан с отказом игроков пойти на понижение зарплаты.