Иванович - про Дзюбу: "Все футболисты любят ощущать себя героями"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что самое важное сейчас для его одноклубника нападающего Артема Дзюбы - помнить о том, что самое главное для него – это работа и голы. Дзюба в текущем сезоне в 20 матчах за "Зенит" в различных турнирах забил 10 мячей.

- У Дзюбы ментальный склад: некоторые нападающие здорово играют уже в 22-23 года, а другим нужно чуть больше времени, - цитирует "РИА Новости" Ивановича. - Думаю, сейчас пришло его время. Даже в прошлом сезоне он показывал отличный футбол в "Зените", был здорово готов физически. А то, что случилось с ним на чемпионате мира – мечта любого футболиста. Здорово, что он почувствовал уверенность в себе, а партнеры доверились ему. Тренер сборной России дал ему большую свободу, а Дзюба все это использовал.

Все футболисты любят ощущать себя героями, любят чувствовать уважение со стороны болельщиков. Но в такой ситуации важно контролировать себя. Не задвигать футбол на второй план, оставаться спокойным внутри и знать, что самое главное – это работа, это голы. Важно, чтобы Дзюба не терял этого чувства. В остальном такое внимание – только позитив. Не только Дзюба, но и остальные игроки российской сборной чувствуют разницу в отношении публики после чемпионата мира.