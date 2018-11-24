Иван Обляков: "Рад первому голевому пасу за ЦСКА. Теперь надеюсь забить гол"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что был рад сделать первый результативный пас за армейцев. 20-летний хавбек отметился голевой передачей в матче 15-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (2:0).

- Непростой матч, мы реализовали свои моменты, впервые в сезоне, не считая пенальти, забили со стандарта, - сказал Обляков в интервью клубной пресс-службе. - Может, не самая лучшая игра, но мы взяли три очка и идем дальше.

Игрой не совсем доволен, но первый голевой пас – радостное событие. Надеюсь теперь забить гол за нашу команду!

Обляков перешел в ЦСКА 31 августа 2018 года. Он провел 24 матча за армейцев во всех турнирах.

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