Иван Новосельцев: "Уход из "Ростова"? Там сложная ситуация"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев подчеркнул, что хорошо попрощался с бывшим клубом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам защитника, решение о смене клубной прописки он принял из-за непростой ситуации в "Ростове".
- Как вас проводили в "Ростове"?
- Проводили хорошо, ребята желали удачи. Говорили: будем смотреть за тобой, все у тебя получится.
- Все-таки, почему решили покинуть донской клуб?
- В "Ростове" сложная ситуация по многим параметрам. Вы ее сами прекрасно знаете. Нет смысла еще раз это обсуждать.
- Тяжело было отказаться от Лиги чемпионов?
- У "Зенита" есть Лига Европы. Это один из сильнейших, если не сильнейший клуб в России. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол, показывать результаты и завоевывать титулы.
- За прошлогодние 0:3 вам еще никто не выговаривал?
- Пока никто ничего не говорил. Может, забыли?
- Ваши "Торпедо" и "Ростов" постоянно много пропускали на "Петровском". Невезучий для вас стадион?
- В последнем матче "Ростова" на "Петровском" мы проиграли 2:3, но вели 2:0. Если бы не удаление Гацкана, стадион мог бы стать везучим.
- Как вам требования Луческу?
- Сейчас узнаю. У нас уже была одна тренировка, но я занимался отдельно.
Ю.Ю.
Жорик Вартанов _______________ ))) Можно подумать в Спартаке идут не из-за бабосиков...
11:54
Жорик Вартанов
ничего сложного, в Зените предложили как минимум 3-4 миллиона в год, еще ни один игрок которого звал к себе Зенит не отказывал)
11:34