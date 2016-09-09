Иван Новосельцев: "Уход из "Ростова"? Там сложная ситуация"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев подчеркнул, что хорошо попрощался с бывшим клубом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам защитника, решение о смене клубной прописки он принял из-за непростой ситуации в "Ростове".

- Как вас проводили в "Ростове"?

- Проводили хорошо, ребята желали удачи. Говорили: будем смотреть за тобой, все у тебя получится.

- Все-таки, почему решили покинуть донской клуб?

- В "Ростове" сложная ситуация по многим параметрам. Вы ее сами прекрасно знаете. Нет смысла еще раз это обсуждать.

- Тяжело было отказаться от Лиги чемпионов?

- У "Зенита" есть Лига Европы. Это один из сильнейших, если не сильнейший клуб в России. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол, показывать результаты и завоевывать титулы.

- За прошлогодние 0:3 вам еще никто не выговаривал?

- Пока никто ничего не говорил. Может, забыли?

- Ваши "Торпедо" и "Ростов" постоянно много пропускали на "Петровском". Невезучий для вас стадион?

- В последнем матче "Ростова" на "Петровском" мы проиграли 2:3, но вели 2:0. Если бы не удаление Гацкана, стадион мог бы стать везучим.

- Как вам требования Луческу?

- Сейчас узнаю. У нас уже была одна тренировка, но я занимался отдельно.