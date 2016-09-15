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Иван Новосельцев: "Съездить к тестю в Сьерра-Леоне? Подумаю"

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Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" отметил, что знаком с отцом своей жены, проживающим в Сьерра-Леоне. Но о поездке к нему на родину пока не думал.

 
Вчера. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ на экскурсии по Иерусалиму.Иван Новосельцев: "Луческу лично позвал в "Зенит"

– С папой Кати, который выступал на Олимпиаде-80, а сейчас живет в Сьерра-Леоне, знакомы?

– Знакомы. Разговаривали. Все хорошо с папой. Он рад, что мы поженились (улыбается).

– Он был на свадьбе?

– Не смог приехать. Он живет в Сьерра-Леоне уже достаточно приличное время.

– К нему в гости тяжело выбраться?

– Пока таких мыслей не было. Даже в силу графика туда сложно добраться. Может быть, доедем, но пока об этом не думали. Вот вы сейчас спросили – задумаюсь. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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