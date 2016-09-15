Иван Новосельцев: "Съездить к тестю в Сьерра-Леоне? Подумаю"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" отметил, что знаком с отцом своей жены, проживающим в Сьерра-Леоне. Но о поездке к нему на родину пока не думал.
– С папой Кати, который выступал на Олимпиаде-80, а сейчас живет в Сьерра-Леоне, знакомы?
– Знакомы. Разговаривали. Все хорошо с папой. Он рад, что мы поженились (улыбается).
– Он был на свадьбе?
– Не смог приехать. Он живет в Сьерра-Леоне уже достаточно приличное время.
– К нему в гости тяжело выбраться?
– Пока таких мыслей не было. Даже в силу графика туда сложно добраться. Может быть, доедем, но пока об этом не думали. Вот вы сейчас спросили – задумаюсь. (Сергей ЦИММЕРМАН)