Иван Новосельцев: "Манчини так и не дал мне шанса проявить себя"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев, принадлежащий "Зениту" сказал, что бывший главный тренер сине-бело голубых Роберто Манчини не дал ему шанса проявить себя в команде.

- По Манчини что-то можете сказать? С ним у вас сразу все пошло не так, как надо.

– Мы с клубом рассматривали вариант моего перехода в другую команду. Этого не случилось. После чего отношение Манчини резко изменилось. И он так и не дал мне шанса проявить себя.

– А кубковая игра с петербургским "Динамо"?

– Ее можно даже не рассматривать. Все, кто в теме, понимают, что это был не тот шанс, который дают игрокам, чтобы проявить себя. (Александр Рогулев)

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