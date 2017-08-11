09:52 | Футбол — РФПЛ

Иван Игнатьев: "Счастлив, что помог "Краснодару" выиграть"


Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев остался доволен игрой 5-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (3:2). Именно гол 18-летнего форварда в компенсированное время принес краснодарцам победу.

Я очень рад и благодарен руководству клуба за этот шанс, очень хотел проявить себя, – отметил в интервью пресс-службе "Краснодара" Игнатьев. – Получилось в итоге в конце забить, очень счастлив, что помог команде выиграть. Понятно, что Грозный - всегда играть тяжело, обе команды играют в атакующий футбол, борьбы много. Хорошо, что нам в конце удалось забить.

Как забил? Отдал пас Перейре, пошел открываться, и он мне выдал очень хорошую передачу. У меня получилось обыграть соперника, а потом я уже ударил просто на фарт, на везение.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=129603

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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