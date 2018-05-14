Итоги совета директоров "Спартака". Главное

В Москве завершился совет директоров "Спартака", на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2017/18.

Главное: Массимо Каррера продолжает работу в соответствии с контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата.

Кроме того, обсуждена трансферная политика клуба на лето, разобраны ошибки тренерского штаба в минувшем розыгрыше РФПЛ и приняты меры для того, чтобы они не повторились в будущем. (Вячеслав КОРОТКИН)

Чемпион России-2016/17 "Спартак" в сезоне-2017/18 занял третье место, упустив серебро и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в последнем туре после домашнего поражения от "Динамо" (0:1). Также команда Массимо Карреры проиграла "Тосно" в полуфинале Кубка России, заняла третье место в группе Лиги чемпионов и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.

Что решил совет директоров "Спартака". Live!