Итоги совета директоров "Спартака". Главное

В Москве завершился совет директоров "Спартака", на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2017/18.
Главное: Массимо Каррера продолжает работу в соответствии с контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата.
Кроме того, обсуждена трансферная политика клуба на лето, разобраны ошибки тренерского штаба в минувшем розыгрыше РФПЛ и приняты меры для того, чтобы они не повторились в будущем. (Вячеслав КОРОТКИН)
Чемпион России-2016/17 "Спартак" в сезоне-2017/18 занял третье место, упустив серебро и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в последнем туре после домашнего поражения от "Динамо" (0:1). Также команда Массимо Карреры проиграла "Тосно" в полуфинале Кубка России, заняла третье место в группе Лиги чемпионов и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.
Антиконь.
Петров-Водкин отдыхает!!! Кони на Спартаковской ветке!!!
17:21
Бу-га-га!
Надо жопоногим на 0:8 наиграть. Физручелло сможет.)))
17:17
Бу-га-га!
ГаньDon, а чем там "выход в ЛЕ" завершился, не напомнишь?)))
17:16
Антиконь.
Отдельной строкой - рад за блювайтовых, у них победа над Спартаком, сродни победе в ЛЧ!!!
17:16
Антиконь.
Надо рассуждать - здраво!!! Не пройдем квалификацию, хрен ли дальше делать в ЛЧ???
17:15
Бу-га-га!
ГаньDon, где пропадал, чувырло?))) Тебя чё, с чемпионством, кубком и прямым выходом в ЛЧ, поздравлять уже не надо, задрот?)))
17:14
Bultik
Браво! Взвешенное и очень грамотное решение. Да, результаты могли быть и лучше. Но, делать крайним только тренера и рубить с плеча - это непрофессионально.
17:10
SP2
Натурально комсомольское собрание... главное - "приняты меры". И само сокращение Совдир - всё сокращения 20-х годов прошлого века покоя не дают?
17:04
Митяй.КБ
aleksart-spb как баклан клуб обделаться невозможно,вы по уши в г..вне.хи-хи.Бюджет на рубль,результат на копейку.
17:00
Jean4
Andru_15, на ранних стадиях, это каких? 6 игр в группе ЛЕ уже имеем точно, а там вдруг и снизойдет на деревянных Комбаровых и Кутепок благодать и пролезут в ЛЧ.
16:58
Гантэр
Это хорошая новость.
16:54
NapoliFC
Вот в следующем сезоне и увидим, что может Каррера по настоящему, если что конечно опять с трансферами не подставят.
16:53
aleksart-spb
главное не обделаться жидко в,квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов" хе-хе!
16:48
Антиконь.
Мы - Спартак, а вы - ОНО!!!
16:43
Don
Несвин, всем бы любитель овса такую клоунаду наблюдать: золото, бронза и Суперкубок за 2 года, и с первого раза 3-е место в группе ЛЧ, выход в ЛЕ) Напомню для тебя любитель овса, вы за последние 5 лет в ЛЧ - 4 раза подряд последнее место в группе и 3-е место на 5-й год))))
16:42
Препод
Ну наверно правильное реальное решение ! Такого тренера сейчас сразу не найдешь ! А если сразу уволишь -кто пойдет на это место ! Спартаку надо держаться !
16:41
kivtik
Привет,всем самым лучшим знатокам футбола! Если такие умные, что же тельники не носите и строем не ходите? Обсуждение в духе передачи "после футбола" с Черданцевым. Когда обсуждают "Спартак", единственная тема уйдет(или уйдут) Карера. Быстро только кошки родятся. Если на следующий сезон будет провал , тогда можно думать о другом специалисте. Даже "газовая горелка" и то в полном пролете.
16:35
КолобокКолобков
Я так понимаю президент Юве уже наложил на себя руки? Там же мечтали пригласить Кареру :)
16:25
Несвин
Ну вот и славно, что Дуремара оставили. Будем наблюдать клоунаду еще и на след.сезон. Хотя зная Федуния, можно предположить, что после просёра в первом раунде отборов в ЛЧ, даст таки макароннику смачный поджопник. И снова появятся на тренерском мостике Пищевика какой нибудь очередной носитель великого духа в лице Андруши Тихонова или Игорька Ледяхова.
16:24
Москвич1985
логичное решение. Чемпионский сезон Спартак выиграл при Каррере во многом благодарю настрою (хотя ни в коем не отрицаю и объективные тренерские успехи Карреры, в конце концов, настой и микроеклимат тоже может создать далеко не каждый), Уже прошедший сезон - это синдром "второго сезона", все-таки Массимо еще молодой (исходя из опыта) тренер. А вот будущий сезон как раз и станет определяющим.
16:19
blue-white!
КаррераВерим!
16:15
да, мой учитель
вот и хорошо. пороси неустойку зажали.)
16:06
mikeV
Прямо очень интересно, какие же меры приняты для того, чтобы ошибки тренерского штаба не повторились??
16:03
Хома Сапиенс
Лучше бы руководство клуба разобрали свои ошибки, а Массимо и без этих дураков разберется как ему тренировать.
16:02
Уткин за Спартак
Дальше будет только хуже... Вангую, не доработает до НГ тренеришка... А ведь можно было бы сезон сберечь...
16:00
Andru_15
Ну и зря. Борьба за 6 место в лучшем случае и вылет из еврокубков на ранних стадиях.
15:59