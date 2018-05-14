Леонид Федун: "Первоочередная задача - квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун подвел итоги завершившегося совета директоров, на котором были подведены итоги минувшего сезона. Руководитель отметил, что на следующий сезон поставлена задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов.
– Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера, – цитирует сайт "Спартака" Федуна. – Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы.
Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-05-14-leonid_fedun_pervoocherednaya_zadacha__popadaniye_v_ligu_chempionov/
maslo
Каррере лучше сразу подавать в отставку. Задача невыполнима.
17:18
Wild Weasel
"Первоочередная задача... – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов". Насколько я понимаю русский язык, это первая по очереди задача, но не основная и не единственная! Так что сейчас все силы будут направлены на неё, но в случае неудачи вряд ли последуют оргвыводы... Да и реально надо оценивать силу наших команд: что Спартаку пройти ТАКОЙ отбор, что Локо или ЦСКА выйти в плей-офф ЛЧ может помочь только чудо в виде супер-удачного жребия и провалов соперников не топ-уровня (с топовыми и сравнивать нечего, что мы видели в прошлом году на примере Ливера, МЮ или Атлетика)
17:16
Jean4
А что за фото то было?
16:51
Jean4
Я так понимаю, если эта задача не будет выполнена, Карреру попросят освободить место ГТ? Ну что-же, судя по всему Карреру спасет только чудо. Жаль, я бы дал ему доработать хотя бы первый круг, а там смотреть.
16:50
П_о_в_а_р_
Спартак легко пройдёт квалификацию в групповой турнир. Скриньте.
16:48
Чеслав
Андреич, поделись травой!.... хотя нет, у СЭкса попрошу....
16:46
andreichf
По инсайдерской информации спартак спецом слил матч чтобы в отборочных играть и побольше очков в общий зачет внести.
16:39
Чеслав
Кому скинуть фотку? 5 баксов...
16:34
Бу-га-га!
Ню-ню... Пословица есть актуальная, про калашный ряд.)))
16:32
Serenky25
((((: СЭ ЖЖОТ. Фото зачетное. Каррера это №18?
16:30
Чеслав
Фото жесть!!!
16:30