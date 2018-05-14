Леонид Федун: "Первоочередная задача - квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун подвел итоги завершившегося совета директоров, на котором были подведены итоги минувшего сезона. Руководитель отметил, что на следующий сезон поставлена задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов.

– Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера, – цитирует сайт "Спартака" Федуна. – Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы.

Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон.

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