16:23 | Футбол — РФПЛ

Леонид Федун: "Первоочередная задача - квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов"

Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун подвел итоги завершившегося совета директоров, на котором были подведены итоги минувшего сезона. Руководитель отметил, что на следующий сезон поставлена задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов.

– Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера, – цитирует сайт "Спартака" Федуна. – Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы.

Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон.

Что решил совет директоров "Спартака". Live!

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-05-14-leonid_fedun_pervoocherednaya_zadacha__popadaniye_v_ligu_chempionov/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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maslo

Каррере лучше сразу подавать в отставку. Задача невыполнима.

17:18

Wild Weasel

"Первоочередная задача... – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов". Насколько я понимаю русский язык, это первая по очереди задача, но не основная и не единственная! Так что сейчас все силы будут направлены на неё, но в случае неудачи вряд ли последуют оргвыводы... Да и реально надо оценивать силу наших команд: что Спартаку пройти ТАКОЙ отбор, что Локо или ЦСКА выйти в плей-офф ЛЧ может помочь только чудо в виде супер-удачного жребия и провалов соперников не топ-уровня (с топовыми и сравнивать нечего, что мы видели в прошлом году на примере Ливера, МЮ или Атлетика)

17:16

Jean4

А что за фото то было?

16:51

Jean4

Я так понимаю, если эта задача не будет выполнена, Карреру попросят освободить место ГТ? Ну что-же, судя по всему Карреру спасет только чудо. Жаль, я бы дал ему доработать хотя бы первый круг, а там смотреть.

16:50

П_о_в_а_р_

Спартак легко пройдёт квалификацию в групповой турнир. Скриньте.

16:48

Чеслав

Андреич, поделись травой!.... хотя нет, у СЭкса попрошу....

16:46

andreichf

По инсайдерской информации спартак спецом слил матч чтобы в отборочных играть и побольше очков в общий зачет внести.

16:39

Чеслав

Кому скинуть фотку? 5 баксов...

16:34

Бу-га-га!

Ню-ню... Пословица есть актуальная, про калашный ряд.)))

16:32

Serenky25

((((: СЭ ЖЖОТ. Фото зачетное. Каррера это №18?

16:30

Чеслав

Фото жесть!!!

16:30

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