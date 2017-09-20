Инспектор поставил Левникову "двойку" за матч "Локомотив" - "Амкар"

Как стало известно "СЭ", арбитр Кирилл Левников, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Амкаром" (0:1), получил неудовлетворительную оценку от инспекторов за качество работы. Инспектор встречи Гаряфий Жафяров поставил судье 7,7 балла (Равно "двойке" по пятибалльной системе. - Прим. "СЭ").

На 1-й минуте встречи Левников ошибочно засчитал гол в ворота "Локомотива". Перед тем как Михаил Гащенков забил мяч, в итоге ставший победным, арбитр не зафиксировал нарушение правил на защитнике железнодорожников Виталии Денисове, которого умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.

Кроме того, главный судья матча "Локомотив" - "Амкар" на 87-й минуте встречи не удалил того же Сивакова, который задержал форварда столичной команды Эдера, убегавшего один на один с вратарем.

Отметим, что низкая оценка не должна повлечь за собой понижение в ранге из категории "Про" в категорию "А" и перевод в ФНЛ.

Левников ошибочно засчитал гол "Амкара" и получил "двойку"