Илья Максимов: "Аршавин не помешает "Зениту" и сборной России"

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов выразил мнение, что Андрей Аршавин не помешал бы нынешним составам "Зенита" и сборной России. Аршавин защищал цвета питерского клуба с 2000 по 2008-й, в первой половине 2012 года и с 2013 по 2015 год. С 2016 года футболист выступает в "Кайрате". За сборную он не играл с лета 2012 года.

– Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков, - считает Максимов. - Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.

– Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы "Зениту". Может, он и сборной не помешает?

– Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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