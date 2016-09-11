Илья Кутепов: "Я стал отцом. Ощущения непередаваемые"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему решил назвать сына Илларионом. Также он подчеркнул, что рождение ребенка не скажется на его готовности к матчам.

– Мы прилетели из Турции как раз, ночью, в пять часов утра даже, – сказал Кутепов. – Я лег спать, и в три часа утра супруга из роддома мне звонит: "Поздравляю, ты стал папой". Я спросонья немножко не понимал, что вообще происходит, но потом дошло уже. Ощущения непередаваемые. Счастье огромное. Когда ты это чудо на руках держишь, кормишь – не передать словами. Вчера поездил, мы выписались, приехали домой, расположились, разместились. Сыну понравилось.

– Почему назвали Илларионом?

– Мы когда выбирали имя, оно нам сразу очень понравилось. Мы на нем остановились и даже не стали какие-то другие рассматривать.

– Ребенок, бессонные ночи. Сил на игру с "Локомотивом" хватит?

– Мы все профессионалы, так что будем готовы к игре с "Локо" на все 100.