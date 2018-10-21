17:32 | Футбол — РПЛ

Илья Кутепов: "Спартак" будет стараться забить еще"

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Защитник "Спартака"  Илья Кутепов в перерыве матча 11-го тура РПЛ против "Арсенала" заявил, что его команда будет стараться забить еще.

- Рад, что вернулся в команду, счастлив, - сказал Кутепов в эфире канала "Матч Премьер". - Любой забитый гол меняет настроение в нашу пользу. Будем стараться забить еще и больше не пропустить. Расслабились после первого гола? Наверное, почувствовали уверенность. Во втором тайме постараемся не допустить таких моментов. 

Спартак - Арсенал Т

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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