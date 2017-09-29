Илья Кутепов: "От "Урала" можно ждать чего угодно"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе рассказал, где хранит золотую медаль чемпионата России и поделился ожиданиями от матча 12-го тура премьер-лиги с "Уралом".

– Где храните медаль за чемпионство?

– Дома. Рядом с наградой за победу в ПФЛ, "золотом" молодежного первенства, медалью за Суперкубок. Теперь нужно выиграть Кубок России и хорошо выступить в Лиге чемпионов. А чуть позже можно "взяться" за сборную – достичь успехов с ней.

– Чего ждете от предстоящего матча с "Уралом"?

– Хорошей игры. Хочу, чтобы мы взяли три очка, чтобы болельщики порадовались и родные, чтобы сын гордился. Он, кстати, уже многое понимает. Включает телевизор, говорит: "Папа, футбол...". Смотрит матчи. Ну как смотрит... Три секунды у экрана – и потом бежит куда-то. (Улыбается.) А возвращаясь к "Уралу", могу сказать, что дебютировал в стартовом составе "Спартака" в игре против этой команды в ноябре 2015 года. Мы, правда, тогда уступили. "Урал" – хороший соперник. И ждать от него можно чего угодно. Екатеринбуржцы в этом сезоне обыграли "Рубин" в Казани. Так что нам надо быть внимательными.