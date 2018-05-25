Илья Геркус: "У современного человека клиповое мышление – не всем просто смотреть футбол 90 минут"

Президент "Локомотив" Илья Геркус во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, как клуб ведёт работу с болельщиками.

– Мы подошли к вопросу системно, – сказал Геркус. – Посещаемость на нашей прекрасной арене была небольшая, это была проблема. Чтобы понять ее корни, нам пришлось проделать большую аналитическую работу. Исследовали, почему люди выбирают или не выбирают футбол. Осознали, что для болельщика мы такая же интертейнмент-компания, как кинотеатр. И чтобы выиграть борьбу за современного болельщика, нам нужно присутствовать там, где можно завоевать их. Мы должны быть в соцсетях, в кинотеатрах, в медиа. У нас есть кейс – мы сделали сериал про команду. Подошли с другой стороны – через экраны телевизоров и гаджетов сделали популярный проект "Вне игры". Это острый, злободневный сериал. По поводу соцсетей могу сказать, что пытаемся догнать "Зенит", который является лидером в этой области в нашем чемпионате.

Стараемся устраиваем много развлечений до матча, чтобы создать ценность для потребителей. Чтобы был не только футбол. Развлекаем людей во время игр – в паузах на четырех установленных экранах показываем смешные моменты того, что происходит на трибунах. Подсмотрели это в хоккее и баскетболе. У современного человека клиповое мышление – не всем просто смотреть футбол 90 минут, люди теряют интерес и внимание по ходу встреч. Наша задача – удержать это внимание. (Игорь НОВИКОВ)