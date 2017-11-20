Илья Геркус: "На 100 процентов доволен тем, как складывается сезон для "Локо"

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил удовлетворение текущим ходом сезона для своей команды. После 17-ти туров чемпионата России железнодорожники занимают первое место, опережая ближайшего соперника в лице "Зенита" на три очка. В Лиге Европы москвичи после четырех туров занимают третье место в группе F.

– Задача в премьер-лиге прежняя – место в пятерке, – сказал в эфире программы "8-16" Геркус. – Что касается Лиги Европы, то многое для нас решит предстоящий матч против "Копенгагена". Мы должны его выиграть. Но в целом, на данный момент, на 100 процентов доволен тем, как складывается сезон.