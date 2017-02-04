Илья Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы в вопросе с Миранчуком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб постарается минимизировать потери в вопросе, который касается трансфера полузащитника Алексея Миранчука. По информации "СЭ", железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

- Мы должны думать и о своих интересах, и об интересах игроков - сочетать эти вещи, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - Если футболист не связывает свое будущее с "Локомотивом", мы должны отстаивать наши интересы и добиваться максимальных преференций. Постараемся выйти из ситуации с наименьшими потерями. Иногда приходится быть жестким. Это не всем нравится.

По словам Геркуса, "Локомотив" намерен подписать новые контракты с группой молодых игроков. Это касается и полузащитника Антона Миранчука.

- Готовим предложения по контрактам, - продолжил Геркус. - Хотим переподписать большую группу молодых футболистов к третьему сбору. Мы видим в ребятах большой потенциал и настроены позитивно, глядя на их работу. Будут новые контракты для ряда игроков из основного состава. Аналогичная ситуация с Антоном Миранчуком.