21:09 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" должен отстаивать свои интересы в вопросе с Миранчуком"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб постарается минимизировать потери в вопросе, который касается трансфера полузащитника Алексея Миранчука. По информации "СЭ", железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

 
Алексей МИРАНЧУК.Схватка за Миранчука – развязка 10 февраля

- Мы должны думать и о своих интересах, и об интересах игроков - сочетать эти вещи, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. - Если футболист не связывает свое будущее с "Локомотивом", мы должны отстаивать наши интересы и добиваться максимальных преференций. Постараемся выйти из ситуации с наименьшими потерями. Иногда приходится быть жестким. Это не всем нравится.

По словам Геркуса, "Локомотив" намерен подписать новые контракты с группой молодых игроков. Это касается и полузащитника Антона Миранчука.

- Готовим предложения по контрактам, - продолжил Геркус. - Хотим переподписать большую группу молодых  футболистов к третьему сбору. Мы видим в ребятах большой потенциал и настроены позитивно, глядя на их работу. Будут новые контракты для ряда игроков из основного состава. Аналогичная ситуация с Антоном Миранчуком.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Hummel

Короче, Локо этой весной будет ни рыба, ни мясо... Устроили ромашку...

01:16

sb1006

Mark Krass Ну ты был бы, наверное, первым в очереди за ту миску щей, что имеют игроки Локо.

23:27 4 февраля

DV1981

Mark Krass,ага полтора миллиона евро охренительная такая миска щщей..особенно для игрока,который за последние 2 года и 10 очков по системе гол+пас не набрал,а за последние полсезона сделал всего 1 результативную передачу.Давайте ему еще зарплату 3 ляма поставим))

22:13 4 февраля

Mark Krass

Хотят за миску щей что бы играли))

21:41 4 февраля

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