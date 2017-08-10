Илья Геркус: "Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия спасли игру"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 5-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что командные действия помогли спастись от поражения. По его словам, железнодорожники не хотят давать возможность "Зениту" оторваться в турнирной таблице.

- Мы спасли матч. Ребята отборолись до конца, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Геркуса. - Замены перевернули ход встречи. Корян, Галаджан и, конечно, Кверквелия спасли игру. По эмоциям матч просто сумасшедший. "Рубин" на последних минутах отошел назад. Молодые ребята подвинули к воротам защитную линию, так что гол был вопросом времени. Все играли друг за друга. Это командный успех.

- В чем секрет сумасшедшего старта "Локомотива"?

- Мы готовились, мы сплочены и двигаемся к цели. Нас еще узнают, как говорит "Казанка". Продолжаем погоню за лидером и не даем ему оторваться.