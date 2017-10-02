Илья Геркус: "Эдер не избежал участи Кержакова, Смолова и Кокорина"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" высоко оценил игру нападающего Эдера, арендованного у "Лилля". По словам руководителя, решение о необходимости выкупа контракта форварда будет принято в марте 2018 года.

– По Эдеру было поначалу много критики. Кто на этом переходе настоял, согласовывалась ли кандидатура с Семиным? – вопрос Геркусу.

– Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.

Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол.

– Обращали внимание на критику актера Баринова, назвавшего Эдера ватой?

– Эдер – очень качественный исполнитель. Напомню, что это чемпион Европы, футболистов с такими титулами в России мало и наш нападающий заслуживает уважения.

– Дорого ли обошлась аренда и есть ли право выкупа?

– Аренда бесплатная – мы взяли на себя зарплату. Право выкупа прописано, время решения наступит в марте. (Сергей ЕГОРОВ)

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