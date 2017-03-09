Илья Геркус: "Ари хочет остаться в "Локомотиве" на постоянной основе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что клуб в зимнее трансферное окно не интересовался услугами экс-нападающего "Анжи" Янника Боли. Геркус также подтвердил информацию о том, что арендовать форварда "Краснодара" Ари железнодорожникам удалось в последние минуты трансферного окна.

– Было ли желание взять Ари и Кверквелия на полноценный контракт?

– Да, но это всегда вопрос цены. Задача покупать за любые деньги не ставилась.

– Нападающего "Анжи" Боли рассматривали?

– Нет. Нам нужен был быстрый центрфорвард. Либо с потенциалом, либо уже проявивший себя, способный приносить результат немедленно. В итоге к нам перешел Ари – отличная кандидатура на эту позицию. Он уже в этом сезоне забивал, отдавал передачи. Один из самых эффективных игроков в составе "Краснодара".

– Летом "Локомотив" сможет тратить платить за игроков крупные суммы?

– Смотря что вы называете крупной суммой. 10 миллионов? Нет, не сможем.

– Верно ли, что вы не могли потратить зимой более миллиона евро на трансфер игрока?

– В совокупности могли и больше. Но сейчас едва ли возможно найти игрока, который, условно, стоит два миллиона и будет качественным усилением. Поэтому мы были сконцентрированы, в основном, на вариантах с арендой.

– Тот же Кверквелия, очевидно, качественный игрок и вряд ли стоит больше двух.

– Но его трансфер может обойтись и дешевле. Вообще здесь присутствует совокупность факторов: ладит ли футболист с главным тренером, играет ли постоянно, счастлива ли его семья, нравится ли ему город. Если игрок очень хочет перейти, то начнет давить на клуб, чтобы совершился трансфер. У Соломона в "Рубине" не было практики. "Рубину" выгодна аренда. Кверквелия – хороший, качественный игрок, но без практики. Мы заинтересованы взять его в аренду и выкупить. Сошлись на варианте аренды, поскольку по поводу суммы трансфера у нас с "Рубином" оказались разные представления.

– А сам Соломон заинтересован в переходе в "Локо" на постоянной основе?

– Ну, конечно. С Ари то же самое.

– Правда ли, что Ари вы заявили в 23.45 последнего дня трансферного окна?

– Около того. Изначально запас по времени имелся. Но самолет из Краснодара опоздал. По времени все делали впритык. Не хотелось бы в будущем заявлять на флажке. (Отдел футбола "СЭ")

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