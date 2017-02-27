Ильгиз Фахриев: "Миранчук хочет играть в "Рубине". Мы ждем летнего трансферного окна"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сообщил, что летом клуб вновь попытается приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. В субботу президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанцами трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с "Рубином".

– Говорить о суммах сейчас не буду, – сказал Фахриев. – Договоренность с ним и с его представителями была. Его очень хотел видеть в команде Хави Грасия. Руководству "Локомотива" были предложены несколько вариантов, но они эти варианты не приняли. Уже на флажке пошли разговоры про бонусы... В этой финансовой гонке мы участвовать не намерены.

Миранчук хочет у нас играть. Мы в ожидании следующего трансферного окна. (Артур ЕНИКЕЕВ)