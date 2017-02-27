Ильгиз Фахриев: "Миранчук хочет играть в "Рубине". Мы ждем летнего трансферного окна"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сообщил, что летом клуб вновь попытается приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. В субботу президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанцами трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с "Рубином".
– Говорить о суммах сейчас не буду, – сказал Фахриев. – Договоренность с ним и с его представителями была. Его очень хотел видеть в команде Хави Грасия. Руководству "Локомотива" были предложены несколько вариантов, но они эти варианты не приняли. Уже на флажке пошли разговоры про бонусы... В этой финансовой гонке мы участвовать не намерены.
Миранчук хочет у нас играть. Мы в ожидании следующего трансферного окна. (Артур ЕНИКЕЕВ)
besnebes1
Миранчук хочет играть там, где больше бабла отсыпят, вот и всё хотение
14:10
coxo
посредственный игрок,и столько шумихи
13:06
Serjinio
Taiga42=============== Потому что болельщики его с самого раннего возраста на руках носили, как смену Лоськову, поэтому если он мужик, то должен сказать своё мнение, а не нервно "курить в сторонке"......
12:28
П_о_в_а_р
Taiga42 Serjinio.... А почему что то должен говорить Миранчук?? он что баба базарная есть агент для этого и потом это дело касается только его ----------------------------------- Кого касается то "только его"? Миранчука, или агента?)
12:27
Ботаникум
А летом... придёт "Звенит" и Лёша М. "захочет" играть за "питерзонов", ибо у "газпрёмских" бабла больше, чем у "рубинско-татарских"!!!
12:25
Taiga42
Serjinio.... А почему что то должен говорить Миранчук?? он что баба базарная есть агент для этого и потом это дело касается только его
12:04
sb1006
Миранчук хочет играть там, где больше будут платить. "Локо", "Рубин" или ещё какая команда - какая разница .
11:51
Serjinio
А что скажет на это сам Миранчук? Или у него язык в одном месте застрял?!
11:42