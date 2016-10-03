Игроки "Зенита" отправились в расположение национальных сборных

Игроки "Зенита" отправились в расположение своих национальных сборных, которые в течение ближайшей недели проведут очередные матчи, информирует официальный сайт клуба. Юрий Жирков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Артем Дзюба и Павел Могилевец в составе сборной России проведут сборы в Краснодаре, где 9 октября сыграют с Коста-Рикой.

В Италию отправился Доменико Кришито – его сборной предстоит встретиться в рамках квалификации ЧМ-2018 с Испанией (6 октября) и Македонией (9 октября); в Бельгию, сборная которой встретится с Боснией и Герцеговиной (7 октября) и Гибралтаром (10 октября), – Николас Ломбертс и Аксель Витсель; в Бразилию на матчи с Боливией (6 октября) и Венесуэлой (11 октября) – Жулиану; в Словакию на игры со Словенией (8 октября) и Шотландией (11 октября) – Роберт Мак.

Илья Зуев, Максим Карпов, Алексей Евсеев и Алексей Гасилин отправлятся в молодежную сборную России на матчи с Германией (7 октября) и Финляндией (11 октября); Вукашин Йованович в составе молодежной команды Сербии будет готовиться к играм с Ирландией (7 октября) и Словенией (11 октября)

Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Петербурге 7 октября. Ближайший матч "Зенит" проведет 16 октября на выезде против "Урала".

Добавим, что эту информацию "Зенит" проанонсировал в твиттере следующей записью: "Тем временем игроки самого популярного клуба страны отправились в расположение национальных сборных".