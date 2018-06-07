Игрок "Краснодара": "Смолову нравится красивая жизнь. Это приводит к отторжению со стороны простых людей"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра отметил, что его одноклубник Федор Смолов прекрасно образован и является отличным парнем. По словам уругвайца, российскому форварду нравится красивая жизнь.

- У нас со Смоловым хорошие отношения, он образован и прекрасно говорит по-английски. Ему нравится красивая жизнь - лучшие автомобили, дома, места, - цитирует Zona Mixta Перейру. - Эта черта многих местных игроков.



Такое поведение приводит к отторжению со стороны простых людей. Возьмем Луиса Суареса, который все выиграл, у которого все есть. Он ведет себя скромно. И каждый простой житель Уругвая сравнивает себя с Суаресом и любит его. Но отмечу, что Смолов - отличный парень.

Маурисио Перейра: "Говорил Смолову, что Годин и Хименес разрежут его пополам"